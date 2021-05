Piše: Luka Perš “Točno tako. Obveznosti so bile poplačane med UKOM in STA. Bila je sklenjena pogodba do 31.12.2020,” je bil jasen direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija. V oddaji Tema dneva je pojasnil še farso okrog pošiljanja dokumentov, kjer si direktor STA Veselinovič predstavlja pošiljanje dokumentov zelo po svoje. “Vsak dokument mora biti zaznan, da je prejet, ne pa da se take s ...