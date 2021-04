Mura se je poigrala z Goričani 24ur.com Nogometaši Mure so v obračunu 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije povsem nadigrali domačo Gorico z visokih 5:1. Če je bil rezultat prvega polčasa kljub slabi igri še aktiven za Goričane (2:1), so v nadaljevanju tekme gosti povsem zagospodarili na zelenici novogoriškega Športnega parka ter z zadetki Gorenca, Bobičanca in Štrakla slavili prepričljivo zmago.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Celje

Maribor

ND Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Bojana Beović

Luka Dončić

Veronika Macarol