Trener Olimpije: Velika neumnost, a to se dogaja v življenju #video Sportal Vodilna Olimpija je v razburljivem srečanju v Stožicah, s katerim se je sklenilo dogajanje 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije, osvojila ''le'' točko proti Aluminiju (2:2). Nasmihala se ji je že zmaga, s katero bi najbližjemu zasledovalcu Mariboru ušli na +7, a so gostje iz Kidričevega v zadnjih minutah prekrižali načrte favoritu in dokazali, da so pod vodstvom Oskarja Drobneta postali strup za velikane.

