Jeseničani za uvod državnega prvenstva napolnili gol Olimpije Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice so danes v Tivoliju začeli finale državnega prvenstva. Jeseničani so zmagali s 5:2 in povedli v seriji, v kateri moštvi igrata na tri zmage. Druga tekma bo v ponedeljek v dvorani Podmežakla. Olimpija v samostojni Sloveniji lovi 17. naslov, Jeseničani 13.

