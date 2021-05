Na Hrvaškem od polnoči veljajo nekoliko spremenjeni ukrepi na meji Cekin.si Hrvaški štab civilne zaščite je včeraj potrdil, da bodo podaljšali večino protikoronskih ukrepov, od polnoči pa na meji že veljajo nekoliko omiljeni ukrepi za vstop v državo, ko gre za veljavnost antigenskih testov ter potnike, ki so preboleli covid-19 in so se enkrat cepili.

