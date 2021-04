Evropa po večini sprošča protikoronske omejitve 24ur.com V Italiji so prvič cepili več kot 500.000 oseb v enem dnevu. Madžarski premier Orban je napovedal nova sproščanja protikoronskih ukrepov, omejitve sproščajo tudi Bolgarija, Portugalska in Irska. Slabša je epidemiološka slika na drugem koncu sveta – poleg Indije zelo slabo kaže Braziliji, kjer število okuženih in umrlih zaradi covida-19 še naprej eksponentno raste.

Sorodno

























































































































































































Oglasi