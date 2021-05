Komentatorji navijajo za poljube, tudi Luka bi šel po Gregorjevih stopinjah 24ur.com Komentatorji iz Vrtnic in vina so delili svoje poglede na številne poljube v oddaji Sanjski moški. Kaji Casar so napovedali lepo prihodnost v šovu, medtem ko za Sanjo Munda bitka za srce Gregorja Čeglaja ne bo imela dobrega konca.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Anže Kopitar

Jani Kovačič