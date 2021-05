Od Gregorja sta se poslovili Sanja in Elena, Carmen napoveduje maščevanje 24ur.com Gregor Čeglaj je bil navdušen, ker je njegova prijateljica za zmenek v dvoje izbrala Anjo Širovnik. Pred ceremonijo vrtnic se je med njo in je Carmen Osovnikar vnel strašen prepir, a je slednja kljub temu dobila vrtnico. Romantičnega popotovanja pa je konec za Sanjo Munda in Eleno Costrov.

Oglasi Omenjeni Peter Poles

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Jani Kovačič

Samir Handanovič

Josip Iličić

Janez Janša

Aleš Hojs