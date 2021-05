Hojs s provokacijo, da »ne more pomagati STA« Dnevnik Notranji minister Aleš Hojs je na twitterju zapisal, da »ne more pomagati in donirati STA«, zraven pa pripel posnetek zaslona, s katerega je razvidno, da je uporabil ključno besedo »STA 0«.

