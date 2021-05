Danes je 123. dan, ko Slovenska tiskovna agencija (STA) ostaja brez plačila za opravljanje javne službe opravlja, saj Janševa vlada oziroma njen urad za komuniciranje (Ukom) blokira finančna sredstva, in to kljub temu, da je v skladu s posebnim zakonom o STA in sedmim protikriznim paketom, sprejetim konec lanskega leta, vlada STA za opravljeno delo dolžna plačati.