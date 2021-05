Piše: Sara Kovač “Jaz ne bi poniževal ljudi. Grem stavit, da tukaj (na protestih 27. aprila) niso samo levičarji ampak so tudi desni volivci, ki so volili vlado Janeza Janše in so nezadovoljni zaradi ukrepov, dejanj itd …” je v oddaji Planet 18 na Planet TV izjavil vodja poslanske skupine Matjaž Han in požel salve smeha na socialnih omrežjih. Han se je sicer soočil z notranjim ministrom Alešem Hoj ...