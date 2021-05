Na Hrvaškem umrla nedonošenčka, ki sta imela poleg covida-19 tudi pridružene bolezni 24ur.com Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 944 novih okužb, umrlo je 52 ljudi. V bolnišnici v Osijeku sta umrla dva nedonošenčka, pri katerima so potrdili okužbo s koronavirusom. Poleg tega sta imela pridružene bolezni. Ruski predsednik Vladimir Putin pa medtem poziva Ruse, naj se cepijo. Do sedaj so namreč z dvema odmerkoma cepili zgolj šest odstotkov prebivalstva.

