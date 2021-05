Vroče v Manchestru: navijači vdrli na igrišče, veliki derbi odpovedan Sportal Ta konec tedna bi lahko v angleški premier ligi že dobili novega prvaka, saj ima Manchester City na vrhu po sobotni zmagi v Londonu že 13 točk prednosti pred mestnim tekmecem Unitedom. Sinjemodri, ki so med tednom na prvi tekmi polfinala lige prvakov z 2:1 ugnali PSG, bi v primeru današnjega poraza Uniteda na derbiju z Liverpoolom tudi teoretično že osvojili svoj sedmi naslov angleškega prvaka, šestega od ustanovitve premier lige. A tekma med Unitedom in Liverpoolom je bila zaradi protestov domačih navijačev odpovedana in bo odigrana v kasnejšem terminu.

