S fotogalerijami smo spremljali petdnevni podvig Damija Zupija, Alojza Poglavca ter njunih spremljevalcev na dobrodelnem kolesarjenju okoli Slovenije. Prva etapa je potekala od Novega mesta do Portoroža, druga jih je vodila od Portoroža do Soče, tretja od Soče preko zasneženega Vršiča do Prevalj, četrta od Prevalj do Dobrovnika. Zadnja etapa pa je potekala včeraj od Dobrovnika do Novega mesta. pre ...