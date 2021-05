Zdesetkana Slovenija za dva razreda boljša od Turkov 24ur.com Slovenska moška rokometna reprezentanca je na zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 danes v Celju visoko premagala Turčijo z 39:24 (19:11). Izbranci selektorja Ljubomirja Vranješa so v kvalifikacijski skupini 5 osvojili prvo mesto in se 13. v svoji zgodovini prebili na zaključni turnir stare celine.

