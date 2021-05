Slovenci po uvrstitvi na EP: 'Prvo mesto izvrstna popotnica pred turnirjem' 24ur.com Po rokometnih tekmah zadnjega kroga kvalifikacijskega ciklusa so znani vsi udeleženci evropskega prvenstva, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem. Slovenija je v kvalifikacijski skupini 5 osvojila prvo mesto in se 13. v svoji zgodovini prebila na zaključni turnir stare celine.

