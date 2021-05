Ajdovci od raja do pekla v končnici za infarkt Primorske novice Če je pet krogov pred koncem druge slovenske nogometne lige na dlani, da so si napredovanje skoraj že zagotovili Radomljani, pa se tudi po zaslugi Biljencev zapleta v boju za drugo mesto in igranju v dodatnih kvalifikacijah. V ligi za obstanek so Dekančani zapluli v mirne vode, zato pa Ajdovci in ...

