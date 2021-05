Na Tolminskem iskali 34-letno Nizozemko Primorske novice Včeraj okoli 11. ure so novogoriški policisti prejeli obvestilo o pogrešani 34-letni državljanki Nizozemske v enem od naselij na Tolminskem. Ker omenjene osebe policisti niso našli, so se jim čez nekaj ur pridružili še pripadniki gorske policijske enote PU Nova Gorica, gorski reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Dolenja Trebuša. Pogrešano so iskali na območju naselja Stopnik in okolice, iskalna akcija pa je bila že po dobri uri, ob 15.15, prekinjena, ker so Nizozemko našli živo in zdravo v Dolenji Trebuši.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

Nizozemska

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Marjan Šarec

Andrej Šircelj

Goran Dragić