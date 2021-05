Policisti ustavili 45-letno voznico, ki je napihala kar 4,7 promila 24ur.com Policisti so na območju Ajdovščine ustavili 45-letno voznico, pri kateri je preizkus alkoholiziranosti pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka kar 2,31 miligrama alkohola. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

