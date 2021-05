ZDA bodo v tem letu po kritikah sprejele več beguncev, do 62.500 RTV Slovenija Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek sklenil, da bodo ZDA letos sprejele do 62. 500 beguncev iz tujine. Sprva je hotel sicer ohraniti nižje število sprejetih beguncev, do 15. 000 na leto, ki jo je določil njegov predhodnik Donald Trump.

