Cepljenje spodbujajo z zastonj pivom, krofi in bejzbolom SiOL.net Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna želi vse Američane prepričati, naj se cepijo proti novemu koronavirusu, in v ta namen namerava sprožiti javno kampanjo s konkretnimi spodbudami, kot so brezplačno pivo, krofi in vstopnice za tekme bejzbola.

