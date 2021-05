"Pričakujemo in zahtevamo, da s svojo enostransko propagando prenehate" SiOL.net "Vse od nastopa vlade pod vodstvom Janeza Janše v Sloveniji se načrtno širijo vesti o vladnih pritiskih na medije in celo o njihovem podrejanju. O tem razpravlja domača in evropska javnost. To je izkrivljeno prikazovanje stanja v Sloveniji," so v odprtem pismu, naslovljenem na evropske medije, zapisali predstavniki civilne iniciative Prebudimo Slovenijo, Katedrale svobode in Zbora za republiko.

