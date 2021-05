Slovenski intelektualci o stanju v Sloveniji pisali evropskim medijem Radio Ognjišče Slovenski intelektualci povezani v iniciativah Zboru za republiko, Katedrali svobode in Prebudimo Slovenijo so o vladnih pritiskih na medije v Sloveniji na evropske medije naslovili odprto pismo. V njem so poudarili, da gre pri pri negativnem poročanju o slovenski vladi dejansko za izvoz konstruktov in laži.



