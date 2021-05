Ustavno sodišče bo znova presojalo ustavnost odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja RTV Slovenija Pobudnika, ki sta že marca vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19, sta se odločila dopolniti to svojo pobudo in se znova obrniti na ustavno sodišče.

Sorodno

Oglasi