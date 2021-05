Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine Vlada RS Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021.

