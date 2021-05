Ob koncu tedna sončno in topleje Primorski dnevnik Vreme bo do petka občasno nestanovitno, tudi temperature se bodo povečini zadrževale pod dolgoletnim povprečjem. Občasno bo proti nam pronical nekoliko hladnejši severni zrak, ki bo destabiliziral ozračje. Za ta čas mrzle bodo zlasti noči. Jutri bo delno jasno do spremenljivo, pihali bodo južni vetrovi, ob morju bo več sončnega vremena. Zlasti v popoldanskih urah se bodo začele pojavljati krajevne ...

