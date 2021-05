Vreme: Deloma sončno, popoldne bo v Posočju rahlo deževalo Dnevnik Danes bo po večinoma jasnem in ponekod meglenem jutru dokaj sončno, predvsem v Posočju pa bo več oblačnosti in popoldne bo tam občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Delo Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Goran Vojnović

Borut Pahor

Luka Dončić