Del opozicije ponovno neuspešen s prerazporeditvijo mest v delovnih telesih DZ Primorske novice Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP tudi na današnji seji kolegija predsednika DZ niso uspele s predlogom za spremembo mest v delovnih telesih DZ. Drugi člani so se vzdržali. Po današnjem predlogu bi poslanci NeP dobili 12 mest v delovnih telesih, devet od SMC in tri od DeSUS. LMŠ od srede napoveduje obstrukcijo dela DZ z nekaj izjemami.

