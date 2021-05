'Obstrukcija ni umik LMŠ, želimo da DZ dobi 90 polnopravnih poslancev' 24ur.com Štirje nepovezani poslanci so še vedno brez svojih mest v odborih in komisijah državnega zbora. Opozicija je že trikrat poskušala, da bi poslanci pridobili mesta, vendar koalicija temu nasprotuje. V LMŠ so zaradi nerešenega vprašanja razdelitve mest v delovnih telesih začeli obstrukcijo sej. "Za demokratično delovanje sodobne države je namreč ustrezen položaj opozicije nujen," opozarjajo in dodaj...

