Policisti v hišnih preiskavah pri 41- in 26-letniku na območju Ljutomera zasegli drogo in denar Dnevnik Murskosoboški in ljutomerski policisti so v preteklih dneh na podlagi odredbe sodišča na območju Ljutomera opravili hišni preiskavi pri 41- in 26-letniku. Našli so prepovedane droge in denar, ki naj bi izviral iz njihove preprodaje. 41-letnika so...

