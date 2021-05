Košarkarice Cinkarne Celja ostajajo na prestolu RTV Slovenija Košarkarice Cinkarne Celje so ubranile naslov državnih prvakinj, potem ko so na tretji tekmi finala s 56:54 porazile Triglav. To je 17. naslov za Celjanke in deseti zaporedni.

