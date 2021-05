Celjske košarkarice desetič zapored državne prvakinje Celje.info V tretji tekmi finala 1. SKL za ženske sta se zasedbi Triglava in Cinkarne Celja še enkrat preselili v Celje in odigrali tretjo tekmo v seriji. Po gladki zmagi branilk naslova državnih prvakinj na drugi tekmi finala v Kranju, je ekipa ŽKK Cinkarne Celja v Celju izkoristila že prvo zaključno žogo ter s tretjo zmago potrdila osvojitev naslova državnih prvakinj. Košarkarice Celja so tako še desetič z ...

