Triatlon klub Ribnica bi lansko sezono, ki je bila povsem ohromljena, najraje čim prej pozabil. Med drugim je moral aprila odpovedati organizacijo prve tekme za državno prvenstvo v duatlonu in avgustovsko tekmo v triatlonu na Rudniškem jezeru v Kočevju. »Epidemiološki ukrepi so nam dovoljevali, da smo ves čas, kolikor se je dalo, trenirali, najpogosteje s tekom v naravi,« so dejali Sandi Radivoje ...