Focus: Finančne izgube Teša nakazujejo možnost njegovega predčasnega zaprtja že v tem desetletju RTV Slovenija Zaradi rasti cen električne energije in emisijskih kuponov bodo izgube Teša do leta 2030 znašale približno 870 milijonov evrov, ocenjujejo v društvu Focus. Ravno to pa je še dodaten razlog več, zaradi česar bi morali Teš zapreti prej, kot je predvideno.

