Nizko zaupanje v delo vlade in večinska podpora protestom 24ur.com Javnomnenjska raziskava družbe Valicon je odkrila, da sodelujoči v raziskavi večinoma podpirajo množične proteste kot obliko izražanja mnenja, da v družbi vlada nekoliko več optimizma, kot pred dvema tednoma, ter da kritičnost do ukrepov vlade in nezaupanje vanjo ostaja na visoki ravni. Prav tako so ugotovili, da so občutja ob odpiranju lokalov in storitev v Sloveniji nekoliko višja kot pred leto...

