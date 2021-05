Izmerjeno zaupanje v delo vlade med epidemijo najnižje doslej Primorske novice Zaprti lokali so bili ena od omejitev, ki jih je javnost v času koronaukrepov najtežje sprejemala. To potrjujejo tudi številke - dobra tretjina vprašanih v raziskavi Valicona je ponovno odprtje pričakala z bolj ali manj izrazitim veseljem. Po drugi strani je slaba četrtina do odprtja zadržana. Zaupanje v vladno delo med epidemijo pa je najnižje doslej.

