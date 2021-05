Vučić državljanom, ki se bodo cepili, obljubil denarno nagrado 24ur.com Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo vsi državljani, ki so že cepljeni proti covidu-19 ali se bodo cepili do 31. maja, dobili dodatnih 25 evrov oziroma 3000 dinarjev pomoči. Prav tako je opozoril, da javni uslužbenci, ki se ne bodo cepili, v primeru okužbe s koronavirusom ne bodo dobili nadomestila za bolniško odsotnost. V Srbiji se je sicer do zdaj z vsaj enim odmerkom cepilo...

Sorodno





Oglasi