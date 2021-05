Predsednik Vučić naciji sporočil pomembno odločitev: Vsi starejši od 16 let, ki so bili do 31. maja topnews.si Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danes zjutraj preko televizije v živo sporočil pomembno odločitev za vse državljane Srbije – tako cepljene kot necepljene. Povedal je, da bodo vsi cepljeni državljani prejeli dodatno finančno pomoč države. Povedal je še, da se odločitev nanaša na vse starejše od 16 let, ki bodo prejeli dodatno finančno pomoč v višini 3.000 din. “Cepljenje je pogoj za vsakogar. ...

