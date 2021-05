'Politika prispeva k številnim napetostim, namesto da bi prispevala k pomiritvi' 24ur.com Novakova, Fajonova, Bogovič in Brglez so zaskrbljeni nad psihosocialno situacijo in družbeno klimo v Sloveniji. Pahorja v pismu pozivajo, naj v skladu z avtoriteto, ki mu jo daje Ustava RS, naredi vse za umiritev situacije. "Politikom in politiki ne sme biti dovoljeno vse. Nasprotno – politikom in politiki mora biti dovoljeno manj, kot je dovoljeno prebivalkam in prebivalcem," opozarjajo.

