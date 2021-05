Evroposlanci pozivajo Pahorja: "Resnost situacije kliče po tem, da storimo vse za umiritev strasti" RTV Slovenija Evropski poslanci Milan Brglez, Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ljudmila Novak so v pismu predsedniku Borutu Pahorju izrazili zaskrbljenost nad psihosocialno situacijo in splošnim družbenim ozračjem v Sloveniji, ki bi lahko ogrozilo delovanje države.

Sorodno















Oglasi