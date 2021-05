Prepovedali bi privezovanje psov in usmrtitev zdravih zapuščenih živali RTV Slovenija S spremembami zakona o zaščiti živali vlada prepoveduje privezovanje psov, usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih in za pridobivanje kož ali krzna. Od lastnikov živali bo zahtevano osnovno znanje glede potreb živali in oskrbe.

Sorodno

Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Jožef Horvat

Tibor Šimonka

Tanja Fajon