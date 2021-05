Minister za finance Andrej Šircelj je danes predstavil novosti, ki so jih sprejeli na včerajšnji seji vlade. S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost pa se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropskih direktiv, prav tako se želi s predlogom zakona doseči poenostavitev in administrativna razbremenitev davčnih zavezancev in davčnega organa, hkrati pa sle ...