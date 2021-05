TEKMECI ZNANI! Tole so ovire, ki čakajo slovenske rokometaše na evropskem prvenstvu! Ekipa Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Budimpešti dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Slovaškem in Madžarskem.



Več na Ekipa24.si

Sorodno









Oglasi