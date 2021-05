Slovenci so imeli na žrebu dvotretjinsko srečo Dnevnik Na žrebu v Budimpešti je moška rokometna reprezentanca Slovenije dobila nasprotnike na EP 2022 na Madžarskem in Slovaškem. V skupini A v Debrecenu bo igrala z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro.

