Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna želi prepričati vse Američane, naj se cepijo proti covidu-19 in v ta namen namerava sprožiti javno kampanjo s konkretnimi spodbudami, kot so brezplačno pivo, krofi in vstopnice za tekme baseballa. Biden si želi, da bi bilo do 4. julija cepljeno 70 odstotkov odraslih Američanov Biden je v torek naznanil, da želi do 4. julija najmanj enkrat cepit ...