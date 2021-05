Na meji s Hrvaško prihodnji teden policisti iz Estonije, Litve in Poljske SiOL.net Slovenskim policistom se bo prihodnji teden pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo tudi 21 policistov iz Estonije, Litva in Poljske, so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Iz Estonije jih bo pet, iz Litve šest, iz Poljske deset.

