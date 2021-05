Minister za zdravje na delovni obisk v Bruselj Vlada RS V sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije bo minister za zdravje Janez Poklukar z delegacijo med 11. in 12. majem opravil delovni obisk v Bruslju, v okviru katerega se bo srečal s predstavniki evropskih institucij. Obisk bo informativne narave in bo osredotočen na izmenjavo mnenj, predvsem o pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu EU in predstavitvi prednostnih nalog za področje zdravja.

