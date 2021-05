Milan Mandarić na čelu Olimpije le še nekaj tednov? #video Sportal V nedeljo bo v Stožicah zelo pestro. Nogometaši Olimpije in Maribora bodo v večnem derbiju odločali o prvem mestu na lestvici. Predsednik zmajev Milan Mandarić ne skriva želje, da bi ljubljanski klub še tretjič popeljal do državnega naslova. ''Načrtujem, da je to moja zadnja sezona. Želel bi oditi kot zmagovalec,'' je pojasnil v pogovoru za Planet TV.

