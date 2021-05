Velenjčani ogorčeni. Kaj se je dogajalo v Mariboru?! Sportal V petek bi morala biti v Mariboru odigrana zaostala tekma 13. kroga rokometne lige NLB med Mariborom Branikom in Gorenjem Velenjem, a je bila tudi ta odpovedana, zaradi okužb s covid 19 v taboru Mariborčanov. Danes so Velenjčani v javnem pismu opisali, kako so doživljali zaplet. "Dogajanje je bilo milo rečeno čudno, njihove izjave pa nasprotujoče in na koncu se je pokazalo, da tudi zavajajoče," je o ravnanju Maribora zapisal direktor velenjskega kluba Janez Gams.

