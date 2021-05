Benjamin Savšek suveren v kvalifikacijah, obstala le Lea Novak SiOL.net Potem ko so v četrtek kvalifikacijsko nalogo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivrei uspešno opravili slovenski kajakaši, kanuisti danes niso bili stoodstotni. V nedeljski polfinale so se uvrstili Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, izpadla pa je Lea Novak.

